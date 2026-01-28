دوري أبطال أوروبا : التشكيلة المنتظرة لليفربول ضد كاراباغ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عبر موقعه الرسمي، موقف محمد صلاح قائد منتخب مصر من التواجد في التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول أمام كاراباغ بطل أذربيجان في المباراة التي تجمعهما في التاسعة مساء اليوم بملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الثامنة و الأخيرة لمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

و من المنتظر أن يخوض ليفربول مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى : أليسون بيكر.

خط الدفاع : جيريمي فريمبونج – واتارو إندو – فيرجيل فان ديك – ميلوس كيركيز.

خط الوسط : ريان جرافينبيرش – أليكسيس ماك أليستر – فلوريان فيرتز – دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم : محمد صلاح – هوغو إيكيتيكي.

