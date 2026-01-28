دوري أبطال أوروبا : التشكيلة المنتظرة لمانشستر سيتي ضد غالاتا سراي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشفت تقارير إعلامية عن التشكيلة المتوقعة لنادي مانشستر سيتي الإنقليزي أمام غالاتا سراي التركي في المباراة المرتقبة التي تجمعهما في التاسعة من مساء اليوم بملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

و جائت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة ضد غالاتا سراي التركي كالتالي :

حراسة المرمى : دوناروما.

خط الدفاع : ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، ناثان آكي، نيكو أوريلي.

خط الوسط : نيكو غونزاليس، برناردو سيلفا، تيجاني ريندرز.

خط الهجوم : فيل فودين ، جيريمي دوكو و إيرلينغ هالاند.

