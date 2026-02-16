دوري أبطال أوروبا : الكشف عن قائمة لاعبي ريال مدريد المدعوين لمواجهة بنفيكا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة بنفيكا فى ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا المحدد لها غدا الثلاثاء.

و ضمت قائمة ريال مدريد ضد بنفيكا لمواجهة الغد كلاً من :

ـ حراسة المرمى : كورتوا، لونين، فران غونزاليس.

ـ الدفاع : كارفاخال، دافيد ألابا، ترينت ألكسندر أرنولد، ألفارو كاريراس، فران غارسيا، أنطونيو روديغر، فيرلاند ميندي، دين هاوسن، خوان مارتينيز.

ـ الوسط : كامافينغا، فالفيردي، تشواميني، أردا غولر، سيبايوس، سيسترو، تياغو بيتاريتش.

ـ الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، غونزالو غارسيا، إبراهيم دياز و ماستانتونو.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



