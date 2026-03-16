دوري أبطال أوروبا : باريس سان جيرمان يكشف عن قائمة لاعبيه المدعوين لمواجهة تشلسي

أعلن لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان قائمة فريقه لمواجهة تشيلسي الإنقليزي، مساء غد الثلاثاء، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب ستامفورد بريدج.
و لم تشهد القائمة أي غيابات جديدة سوى استمرار غياب فابيان رويز وكنتِين نْجانتو للإصابة.
و يبرز في القائمة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي يقود خط هجوم الفريق، إلى جانب نجوم آخرين مثل جونزالو راموس وخفيتشا كفاراتسخيليا.
و في ما يلي قائمة باريس سان جيرمان لمباراة تشيلسي:
ـ حراس المرمى : لوكاس شيفالييه، ماتفي سافونوف، ريناتو مارين.
ـ المدافعون : لوكاس بيرالدو، نونو مينديز، أشرف حكيمي، ويليان باتشو، إيليا زابارني، ماركينيوس، لوكاس هيرنانديز.
ـ لاعبو الوسط : فيتينا، وارن زير-إيمري، سيني مايولو، درو فرنانديز، جواو نيفيس.
ـ المهاجمون: برادلي باركولا، ديسيريه دووي، خفيتشا كفاراتسخيليا، جونزالو راموس، إبراهيم مباي، لي كانغ-إن، عثمان ديمبيلي.
