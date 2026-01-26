Français
Anglais
العربية
الأخبار

دوري أبطال أوروبا : دفعة معنوية كبيرة لباريس سان جيرمان قبل مواجهة نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا : دفعة معنوية كبيرة لباريس سان جيرمان قبل مواجهة نيوكاسل

يستعد باريس سان جيرمان لاستقبال عودة لاعبه الدولي المغربي أشرف حكيمي، ما يمثل دفعة قوية للمدرب لويس إنريكي قبل مواجهة نيوكاسل المرتقبة في دوري أبطال أوروبا بعد غد الأربعاء.

و لم يشارك حكيمي، البالغ من العمر 27 عامًا، منذ إصابته الخطيرة فى الكاحل أمام بايرن ميونخ في 4 نوفمبر الماضي، كما لعب مع منتخب المغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية، الذي خسر فيه الفريق 1-0 أمام السينغال.

و قد عاد حكيمي إلى العاصمة الفرنسية قبل أسبوع و أبدى عزمه القوي على استعادة مستواه و المشاركة مجددًا في المباريات، رغم غيابه عن مباراة الدوري الأخيرة ضد أوكسير بسبب إصابة طفيفة.

اللاعب المغربي استأنف تدريباته بشكل كامل و من المتوقع أن يكون جاهزًا للقاءات المقبلة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

و تأتي عودة أشرف حكيمي لتعزيز قائمة باريس سان جيرمان، إذ يُعتبر الخيار الأول بلا منازع في مركز الظهير الأيمن.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

396
الأخبار

رفع علم إسرائيل على الحدود المغربية الجزائرية يثير موجة من الإستنكار

370
أخر الأخبار

صفاقس : ندوة علمية حول البحث العلمي والحوكمة البيئية [فيديو]
339
الأخبار

نجاح أمني كبير : تونس تشيد بيقظة و شجاعة قواتها المسلحة و الأمنية
338
الأخبار

بنزرت : تدشين ثلاثة مراكب صيد عصرية بميناء جرزونة
327
أخر الأخبار

تواصل عمليات البحث عن البحّارة المفقودين بجزيرة قوريا (فيديو)
324
الأخبار

كرة اليد – كأس أمم إفريقيا 2026: تونس تكتفي بالتعادل أمام المغرب
315
الأخبار

المنستير : قرار بهدم بنايتين آيلتين للسقوط بعد تضررهما جرّاء الأمطار الأخيرة
295
أخر الأخبار

نابل: حملة نظافة واسعة اليوم لرفع مخلفات الفيضانات الأخيرة
286
الأخبار

كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات السبت (فيديو)
285
الأخبار

سيدي بوسعيد : منع صعود الحافلات و الشاحنات الثقيلة إلى مأوى سيدي عزيزي بداية من اليوم

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى