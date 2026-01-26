دوري أبطال أوروبا : دفعة معنوية كبيرة لباريس سان جيرمان قبل مواجهة نيوكاسل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يستعد باريس سان جيرمان لاستقبال عودة لاعبه الدولي المغربي أشرف حكيمي، ما يمثل دفعة قوية للمدرب لويس إنريكي قبل مواجهة نيوكاسل المرتقبة في دوري أبطال أوروبا بعد غد الأربعاء.

و لم يشارك حكيمي، البالغ من العمر 27 عامًا، منذ إصابته الخطيرة فى الكاحل أمام بايرن ميونخ في 4 نوفمبر الماضي، كما لعب مع منتخب المغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية، الذي خسر فيه الفريق 1-0 أمام السينغال.

و قد عاد حكيمي إلى العاصمة الفرنسية قبل أسبوع و أبدى عزمه القوي على استعادة مستواه و المشاركة مجددًا في المباريات، رغم غيابه عن مباراة الدوري الأخيرة ضد أوكسير بسبب إصابة طفيفة.

اللاعب المغربي استأنف تدريباته بشكل كامل و من المتوقع أن يكون جاهزًا للقاءات المقبلة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

و تأتي عودة أشرف حكيمي لتعزيز قائمة باريس سان جيرمان، إذ يُعتبر الخيار الأول بلا منازع في مركز الظهير الأيمن.

