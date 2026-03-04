Français
دوري أبطال أوروبا : غيابان بارزان في صفوف برشلونة أمام نيوكاسل

سيغيب ظهيرا برشلونة الفرنسي جول كوندي، والاسباني أليخاندرو بالدي، عن مواجهة فريقهما أمام نيوكاسل الانقليزي الأسبوع المقبل ضمن ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تشخيص إصابتهما بتمزق عضلي في الفخذ،اليوم الأربعاء.

و أوضح النادي الكتالوني في بيان أن “فترة التعافي بالنسبة لبالدي ستستغرق أربعة أسابيع”، من دون تحديد مدة غياب كوندي.

وvأفادت وسائل إعلام إسبانية أن الدولي الفرنسي ،البالغ 27 عاما ،سيغيب على الأرجح لمدة مماثلة.

و كان اللاعبان قد خرجا مصابين خلال الفوز على أتلتيكو مدريد (3-0) أمس الثلاثاء ضمن إياب نصف نهائي كأس الملك، وهو فوز لم يجنب خروج الفريق الكاتالوني حامل اللقب بمجموع (3-4) بعد خسارته ذهابا برباعية نظيفة.

و إلى جانب مباراتي رابطة الأبطال، سيغيب الثنائي أيضا عن مباريات البطولة الإسبانية ضد أتلتيك بلباو و إشبيلية و رايو فايكانو.

و يعاني برشلونة كذلك من غياب لاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ المصاب بدوره في العضلة الخلفية لفخذه.

و تجعل الإصابة مشاركة كوندي محل شك في مباراتي فرنسا الوديتين ضد البرازيل و كولومبيا في الولايات المتحدة أواخر مارس الجاري، ضمن استعدادات كأس العالم هذا الصيف.

أما الدولي الإسباني بالدي ، فقد فقد موقعه في تشكيلة المدرب لويس دي لا فوينتي لصالح مارك كوكوريا و أليكس غريمالدو.

