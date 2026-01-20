Français
دوري أبطال أوروبا : غيابان بارزان في صفوف برشلونة أمام سلافيا براغ

كشف هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن القائمة التي سيخوض بها مواجهة مضيفه فريق سلافيا براغ التشيكي، المقرر لها مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

و شهدت قائمة برشلونة غياب نجم الفريق لامين يامال بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى المهاجم فيران توريس بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة ريال سوسيداد، التي خسرها البارسا بنتيجة 2 – 1، مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

و عاد البرازيلي رافينيا لقائمة الفريق الكاتالوني بعد غيابه عن مواجهة ريال سوسيداد الماضية بسبب الإصابة.

و لم يتواجد البرتغالي جواو كانسيلو الوافد الجديد للفريق على سبيل الإعارة من الهلال السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، لعدم تسجيله في دوري الأبطال.

و جاءت قائمة برشلونة على النحو التالي :

حراسة المرمى :

خوان غارسيا ، تشيزني و كوشين.

الدفاع :

بالدي، أراوخو، كوبارسي، جيرار مارتن، كوندي، إريك غارسيا و جوفري.

وسط الميدان : بيدري، فيرمين لوبيز، كاسادو، أولمو، دي يونغ، بيرنال و تومي.

الهجوم : ليفاندوفسكي، رافينيا، راشفورد، روني، خوان و داني.

