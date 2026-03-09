Français
دوري أبطال أوروبا : غياب جديد في صفوف ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

أعلن نادي ريال مدريد رسميًا إصابة لاعبه ألفارو كاريراس بتمزق فى عضلة الساق اليمنى، بعد الفحوصات الطبية التي أجرتها الأجهزة الطبية للنادي.

و أوضح ريال مدريد، في بيان رسمي، أن اللاعب سيظل تحت المراقبة المستمرة لتقييم تطور حالته، فيما يواصل الفريق الطبي متابعة أي تغييرات في وضعه الصحي.

و بحسب البيان الرسمي للنادي، فإن الإصابة جاءت خلال الفحوصات الروتينية قبل المباراة، ما يجعل من غير الممكن مشاركة كاريراس في مباراة ريال مدريد المرتقبة ضد مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا المقررة يوم الأربعاء.

و وفقا للتقارير الاسبانية فمن المتوقع أن يغيب كاريراس عن الملاعب لنحو أسبوع.

و يضاف كاريراس إلى قائمة الغائبين عن مواجهة مانشستر سيتي، التي تضم كل من ميليتاو و ألابا و بيلينغهام و سيبايوس و مبابي و رودريغو، مما يزيد من تحديات المدير الفني ألفارو أربيلوا في ترتيب التشكيل و مواجهة أحد أقوى الفرق في دوري أبطال أوروبا.

