دوري أبطال أوروبا : قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة آينتراخت فرانكفورت

أعلن علن الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة قائمة الفريق التي سيخوض بها مباراة اينتراخت فرانكفورت الألماني والمقرر لها التاسعة من مساء اليوم على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025-2026.

و شهدت قائمة برشلونة عودة تير شتيغن بعد الحصول على التصريح الطبي، فيما يغيب الثنائي داني أولمو و غافي للإصابة.

و جاءت قائمة برشلونة تضم 22 لاعبًا هم كالتالي :

حراسة المرمى : تير شتيجن – خوان جارسيا – فوتشيك تشيزني.

خط الدفاع : بالدي – إيريك جارسيا – اندرياس كريستنسن – باو كوبارسي – جيرارد مارتن – جول كوندي – خوفري.

خط الوسط : فرينكي دي يونغ – فيرمين لوبيز – بيدري – كاسادو – بيرنال – درو فرنانديز.

خط الهجوم : لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي – فيران توريس – ماركوس راشفورد – رافينها – روني باردجي.

