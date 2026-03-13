دوري أبطال أوروبا : منحة خيالية للاعبي غلطة سراي في صورة إقصاء ليفربول

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشعل دورسون أوزبيك، رئيس نادي غلطة سراي التركي، حماس لاعبي فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام ليفربول الإنقليزي، مساء الأربعاء المقبل، في إياب ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

و كان غلطة سراي قد حقق فوزًا ثمينًا على ضيفه ليفربول بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي، ليضع الفريق التركي قدمًا في سباق التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

و من المقرر أن يحل غلطة سراي ضيفًا على ليفربول في ملعب “أنفيلد”، في مباراة حاسمة سيُحسم خلالها هوية الفريق المتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

و كشف الصحفي التركي علي ناجي كوتشوك (Ali Naci Küçük)، خلال تصريحات تلفزيونية، أن لاعبي غلطة سراي تلقوا وعدًا من رئيس النادي بالحصول على مكافآت مالية ضخمة في حال نجاحهم في إقصاء ليفربول و التأهل إلى الدور ربع النهائي.

و أوضح أن دورسون أوزبيك رصد مكافأة مالية تبلغ 5 ملايين يورو لكل لاعب و ذلك لتحفيز الفريق على تحقيق إنجاز كبير بإقصاء ليفربول من البطولة القارية على أرضه و وسط جماهيره في ملعب “أنفيلد”.

و يأمل غلطة سراي في كسر عقدة استمرت لسنوات طويلة في دوري أبطال أوروبا ، إذ لم ينجح الفريق في بلوغ الدور ربع النهائي منذ نسخة موسم 2012-2013 ، عندما توقفت مغامرته عند هذا الدور بعد الخروج أمام ريال مدريد الإسباني.

و منذ ذلك الحين، لم يتمكن النادي التركي من العودة إلى ربع النهائي في البطولة الأوروبية الأهم، ما يجعل مواجهة ليفربول فرصة تاريخية لإنهاء غياب استمر 13 عامًا عن هذا الدور.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



