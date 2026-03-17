دوري أبطال أوروبا: نتائج الدور الأول من الـ16، وجدول مباريات ربع النهائي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهد مساء هذا الثلاثاء مباريات الإياب الأولى من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

إليكم النتائج والفرق المتأهلة إلى ربع النهائي (بالخط العريض):

سبورتينغ لشبونة 5-0 بودو/غليمت (0-3)

أرسنال 2-0 باير ليفركوزن (1-1)

تشيلسي 0-3 باريس سان جيرمان (2-5)

مانشستر سيتي 1-2 ريال مدريد (0-3)

جدول مباريات ربع النهائي

– سبورتينغ لشبونة – أرسنال

– باريس سان جيرمان – (غلطة سراي أو ليفربول)

– ريال مدريد – (بايرن ميونخ أو أتالانتا)

– (برشلونة أو نيوكاسل) – (أتلتيكو مدريد أو توتنهام)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

