دوري أبطال أوروبا: نتائج المباريات الأولى للدور 16

انطلقت مساء الثلاثاء مباريات الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وشهدت المباريات الأربع الأولى تسجيل 17 هدفًا. إليكم النتائج:

غلطة سراي 1-0 ليفربول

أتالانتا 1-6 بايرن ميونخ
أتلتيكو مدريد 5-2 توتنهام
نيوكاسل 1-1 برشلونة

جدول مباريات الأربعاء (بتوقيت تونس)

6:45 مساءً باير ليفركوزن – أرسنال

9:00 مساءً ريال مدريد – مانشستر سيتي

9:00 مساءً باريس سان جيرمان – تشيلسي

9:00 مساءً بودو/غليمت – سبورتينغ لشبونة

