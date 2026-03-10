دوري أبطال أوروبا: نتائج المباريات الأولى للدور 16

انطلقت مساء الثلاثاء مباريات الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وشهدت المباريات الأربع الأولى تسجيل 17 هدفًا. إليكم النتائج:
غلطة سراي 1-0 ليفربول
أتالانتا 1-6 بايرن ميونخ
أتلتيكو مدريد 5-2 توتنهام
نيوكاسل 1-1 برشلونة
جدول مباريات الأربعاء (بتوقيت تونس)
6:45 مساءً باير ليفركوزن – أرسنال
9:00 مساءً ريال مدريد – مانشستر سيتي
9:00 مساءً باريس سان جيرمان – تشيلسي
9:00 مساءً بودو/غليمت – سبورتينغ لشبونة
