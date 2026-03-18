دوري أبطال أوروبا: نتائج دور الـ16، وجدول مباريات ربع النهائي

أُقيمت مساء اليوم الأربعاء الماضي مباريات الإياب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
إليكم نتائج المباريات الأربعة التي شهدت تسجيل 23 هدفا والفرق المتأهلة إلى ربع النهائي (بالخط العريض):
برشلونة 7-2 نيوكاسل (1-1)
بايرن ميونخ 4-1 أتالانتا (6-1)
ليفربول 4-0 غلطة سراي (0-1)
توتنهام 3-2 أتلتيكو مدريد (2-5)
جدول مباريات ربع النهائي
– سبورتينغ لشبونة – أرسنال
– باريس سان جيرمان – ليفربول
– ريال مدريد – بايرن ميونخ
– برشلونة – أتلتيكو مدريد
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب