Français
Anglais
العربية
رياضة

دوري أبطال أوروبا: نتائج مباريات ليلة الأربعاء

دوري أبطال أوروبا: نتائج مباريات ليلة الأربعاء

اختُتمت مباريات الإياب من الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بالنتائج التالية:

ريال مدريد 2-1 بنفيكا (3-1 في مجموع المباراتين)

مواجهة ريال مدريد في دور الـ16: سبورتينغ لشبونة أو مانشستر سيتي.

باريس سان جيرمان 2-2 موناكو (5-4 في مجموع المباراتين)

مواجهة باريس سان جيرمان في دور الـ16: تشيلسي أو برشلونة.

أتالانتا 4-1 بوروسيا دورتموند (4-3 في مجموع المباراتين)

مواجهة أتالانتا في دور الـ16: أرسنال أو بايرن ميونخ.

يوفنتوس 3-1 غلطة سراي (5-6 في مجموع المباراتين)

مواجهة يوفنتوس أو غلطة سراي في دور الـ16: ليفربول أو توتنهام.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

560
أخر الأخبار

ثورة حقيقية في علاج السرطان: حوار حصري مع الدكتور معز بن علي، التونسي وراء 11 علاجًا ضد السرطان [فيديو]

328
اقتصاد وأعمال

مجموعة QNB تعلن عن إصدار تقريرها السنوي لعام 2025
299
اقتصاد وأعمال

تونس: إرتفاع نفقات دعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل خلال سنة 2025
286
الأخبار

البرلمان : جلسة للجنة الفلاحة يوم الأربعاء 25 فيفري للاستماع إلى ممثلين عن وزارتي الفلاحة والتجارة حول عيد الاضحى
282
الأخبار

أوكرانيا، أربع سنوات من الحرب: الأمم المتحدة تذكّر بالقانون وكييف تستعيد مواقع على الميدان
248
اقتصاد وأعمال

أكثر من 1,2 قيمة تحويلات التونسيين بالخارج منذ بداية السنة
238
اقتصاد وأعمال

بلغت مستويات مرتفعة..ميزانية دعم الطاقة في تونس قاربت 9 بالمائة من ميزانية الدولة
235
أخر الأخبار

مارس المقبل: أربع سهرات فنية ضمن الدورة الرابعة لرمضانيات القصر السعيد بباردو
233
اقتصاد وأعمال

تونس تتجه نحو نيروبي: بعثة اقتصادية لاقتحام أسواق شرق وجنوب إفريقيا
228
الأخبار

ريال مدريد : كيليان مبابي يغيب عن القمة أمام بنفيكا

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى