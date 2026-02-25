دوري أبطال أوروبا: نتائج مباريات ليلة الأربعاء

اختُتمت مباريات الإياب من الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بالنتائج التالية:
ريال مدريد 2-1 بنفيكا (3-1 في مجموع المباراتين)
مواجهة ريال مدريد في دور الـ16: سبورتينغ لشبونة أو مانشستر سيتي.
باريس سان جيرمان 2-2 موناكو (5-4 في مجموع المباراتين)
مواجهة باريس سان جيرمان في دور الـ16: تشيلسي أو برشلونة.
أتالانتا 4-1 بوروسيا دورتموند (4-3 في مجموع المباراتين)
مواجهة أتالانتا في دور الـ16: أرسنال أو بايرن ميونخ.
يوفنتوس 3-1 غلطة سراي (5-6 في مجموع المباراتين)
مواجهة يوفنتوس أو غلطة سراي في دور الـ16: ليفربول أو توتنهام.
تعليقات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب