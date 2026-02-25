دوري أبطال أوروبا: نتائج مباريات ليلة الأربعاء

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

اختُتمت مباريات الإياب من الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بالنتائج التالية:

ريال مدريد 2-1 بنفيكا (3-1 في مجموع المباراتين)

مواجهة ريال مدريد في دور الـ16: سبورتينغ لشبونة أو مانشستر سيتي.

باريس سان جيرمان 2-2 موناكو (5-4 في مجموع المباراتين)

مواجهة باريس سان جيرمان في دور الـ16: تشيلسي أو برشلونة.

أتالانتا 4-1 بوروسيا دورتموند (4-3 في مجموع المباراتين)

مواجهة أتالانتا في دور الـ16: أرسنال أو بايرن ميونخ.

يوفنتوس 3-1 غلطة سراي (5-6 في مجموع المباراتين)

مواجهة يوفنتوس أو غلطة سراي في دور الـ16: ليفربول أو توتنهام.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



