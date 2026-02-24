Français
دوري أبطال أوروبا : نتائج مقابلات الدفعة الأولى من إياب الدور 16

دوري أبطال أوروبا : نتائج مقابلات الدفعة الأولى من إياب الدور 16

دارت مساء اليوم الثلاثاء مقابلات إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2026 و قد أسفرت عن النتائج التالية :

أتلتيكو مدريد 4 – 1 كلوب بروج (3-3 ذهابا) (تأهّل أتلتيكو مدريد إلى ثمن النهائي)

نيوكاسل يونايتد 3 – 2 قره باغ (6-1 ذهابا لنيوكاسل) (تأهّل نيوكاسل يونايتد إلى ثمن النهائي)

إنتر 1 – 2 بودو غليمت (1-3 لبودو غليمت ذهابا) (تأهّل بودو غليمت إلى ثمن النهائي)

باير ليفركوزن 0 – 0 أولمبياكوس (2-0 لباير ليفركوزن ذهابا) (تأهّل باير ليفركوزن إلى ثمن النهائي)

