دوري أبطال أوروبا : نتائج مقابلات الدفعة الثانية من الجولة الخامسة (فيديو)

دارت مساء اليوم الأربعاء مقابلات الدفعة الثانية من الجولة الخامسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا و في ما يلي النتائج :
(18:45)
بافوس (قبرص) 2 – 2 موناكو (فرنسا)
اف سي كوبنهاغن (الدنمارك) 3 – 2 كايرات (كازاخستان)
(21:00)
أولمبياكوس (اليونان) 3 – 4 ريال مدريد (إسبانيا)
باريس سان جرمان (فرنسا) 5 – 3 توتنهام (إنقلترا)
أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) 0 – 3 أتالانتا (إيطاليا)
أتلتيكو مدريد (إسبانيا) 2 – 1 إنتر (إيطاليا)
ليفربول (إنقلترا) 1 – 4 أيندهوفن (هولندا)
سبورتينغ (البرتغال) 3 – 0 كلوب بروج (بلجيكا)
أرسنال (إنقلترا) 3 – 1 بايرن ميونيخ (ألمانيا)
