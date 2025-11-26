دوري أبطال أوروبا : نتائج مقابلات الدفعة الثانية من الجولة الخامسة (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دارت مساء اليوم الأربعاء مقابلات الدفعة الثانية من الجولة الخامسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا و في ما يلي النتائج :

(18:45)

بافوس (قبرص) 2 – 2 موناكو (فرنسا)

اف سي كوبنهاغن (الدنمارك) 3 – 2 كايرات (كازاخستان)

(21:00)

أولمبياكوس (اليونان) 3 – 4 ريال مدريد (إسبانيا)

باريس سان جرمان (فرنسا) 5 – 3 توتنهام (إنقلترا)

أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) 0 – 3 أتالانتا (إيطاليا)

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) 2 – 1 إنتر (إيطاليا)

ليفربول (إنقلترا) 1 – 4 أيندهوفن (هولندا)

سبورتينغ (البرتغال) 3 – 0 كلوب بروج (بلجيكا)

أرسنال (إنقلترا) 3 – 1 بايرن ميونيخ (ألمانيا)

