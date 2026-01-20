دوري أبطال أوروبا: تعادل العاشوري مع كوبنهاغن أمام نابولي، نتائج مساء الثلاثاء

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انطلقت الجولة السابعة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، وشهدت تعادل الفريق الدنماركي كوبنهاغن، بمشاركة الدولي التونسي إلياس العاشوري (الذي شارك أساسيا و تم تغييره في الدقيقة 63)، على أرضه أمام الفريق الإيطالي نابولي (1-1).

وفيما يلي النتائج الكاملة:

16:30 كايرات ألماتي 1-4 بروغ

18:45 بودو/غليمت 3-1 مانشستر سيتي

21:00 كوبنهاغن 1-1 نابولي

إنتر 1-3 آرسنال

أولمبياكوس 2-0 ليفركوزن

ريال مدريد 6-1 موناكو

سبورتينغ 2-0 باريس سان جيرمان

توتنهام 2-0 دورتموند

فياريال 1-2 أياكس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



