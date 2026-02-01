دوري أبطال إفريقيا : الترجي الرياضي يعود بتعادل ثمين من تنزانيا…ترتيب المجموعة الرابعة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعادل الترجي الرياضي التونسي مع مضيفه سيمبا التنزاني بنتيجة (2-2) خلال المقابلة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

حسم الفريق التنزاني نتيجة الشوط الأوّل لصالحه عبر ثنائية سجّلها كل من Shomari Kapombe في الدقيقة 39 و Yusuph Kagoma في الدقيقة 45.

و تمكّن فريق باب السويقة من تعديل الكفّة في الشوط الثاني عبر ثنائية حملت توقيع أبو بكار دياكيتي في الدقيقة 64 و كسيلة بوعالية في الدقيقة 79.

و في ما يلي ترتيب المجموعة الرابعة إثر هذه المقابلة :

1- الملعب المالي 8 ن

2- الترجي الرياضي 6 ن

3- بيترو أتلتيكو الأنغولي 5 ن

4- سيمبا التنزاني 1 ن

