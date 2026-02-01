Français
Anglais
العربية
الأخبار

دوري أبطال إفريقيا : الترجي الرياضي يعود بتعادل ثمين من تنزانيا…ترتيب المجموعة الرابعة

دوري أبطال إفريقيا : الترجي الرياضي يعود بتعادل ثمين من تنزانيا…ترتيب المجموعة الرابعة

تعادل الترجي الرياضي التونسي مع مضيفه سيمبا التنزاني بنتيجة (2-2) خلال المقابلة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

حسم الفريق التنزاني نتيجة الشوط الأوّل لصالحه عبر ثنائية سجّلها كل من Shomari Kapombe في الدقيقة 39 و Yusuph Kagoma في الدقيقة 45.

و تمكّن فريق باب السويقة من تعديل الكفّة في الشوط الثاني عبر ثنائية حملت توقيع أبو بكار دياكيتي في الدقيقة 64 و كسيلة بوعالية في الدقيقة 79.

و في ما يلي ترتيب المجموعة الرابعة إثر هذه المقابلة :

1- الملعب المالي 8 ن

2- الترجي الرياضي 6 ن

3- بيترو أتلتيكو الأنغولي 5 ن

4- سيمبا التنزاني 1 ن

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

581
أخر الأخبار

بنزرت: تسخير 120 عنصرًا من الهلال الأحمر للتدخل عند الطوارىء

464
أخر الأخبار

تكنولوجيا المعلومات في تونس: كم يتقاضى مطوّرو البرمجيات فعليًا في عام 2025 ؟
372
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين لتوخي الحذر بسبب التقلبات الجوية المنتظرة
325
أخر الأخبار

من بن عروس إلى نابل: حجز أكثر من طن من الموز المهرّب
296
أخر الأخبار

كرة اليد – كأس الأمم الأفريقية 2026: ما هي القناة والتوقيت لمشاهدة نهائي تونس ومصر ؟
285
الأخبار

باجة : سقوط الأشجار و الأسلاك الكهربائية بسبب الرياح القوية و الأمطار [فيديو]
275
الأخبار

وزيرة العدل تعاين في باجة أشغال بناء مقر جديد لمحكمة الناحية بنفزة
265
الأخبار

باجة : غدًا تعليق الدروس بمعتمديتي عمدون و نفزة بسبب التقلبات الجوية
256
الأخبار

التكافل… ذلك الإسمنت غير المرئي الذي يحمي تونس: المعنى، الفوائد، والمرجعيات في القرآن الكريم
250
الأخبار

بلدية المروج تتدخّل لهدم أسوار آيلة للسقوط حفاظًا على سلامة المواطنين

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى