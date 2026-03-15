دوري أبطال إفريقيا : الترجي يفوز على الأهلي

فاز الترجي الرياضي التونسي على الأهلي المصري بنتيجة هدف دون مقابل خلال المواجهة التي جمعت الفريقين منذ قليل على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس في اطار ذهاب ربع نهائي رابطة الأبطال الإفريقية.

سجّل هدف المباراة الوحيد المدافع الجزائري محمّد أمين توقاي من ضربة جزاء في الدقيقة 73.

هذا و ستٌلعب مباراة الإياب يوم السبت 21 مارس على أرضية استاد القاهرة الدولي انطلاقا من الساعة التاسعة مساءا بتوقيت تونس بدون حضور جمهور.

