دوري أبطال إفريقيا : الترجي يفوز على سيمبا التنزاني و يتصدّر المجموعة الرّابعة مؤقتا

فاز الترجي الرياضي التونسي على حساب نادي سيمبا التنزاني بنتيجة هدف دون مقابل خلال المقابلة التي جمعت الفريقين منذ قليل لحساب الجّولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس.

سجّل هدف المباراة الوحيد المهاجم البوركيني جاك ديارا في الدقيقة 21.

و في ما يلي ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا إثر فوز الترجي :

1- الترجي الرياضي التونسي 5 ن

2- بيترو أتلتيكو الأنغولي 4 ن (-1)

3- الملعب المالي 4 ن (-1)

4- سيمبا التنزاني 0 ن

