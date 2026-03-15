دوري أبطال إفريقيا : التشكيلة الأساسية لمباراة الترجي و الأهلي

يواجه الترجي الرياضي التونسي اليوم الأحد 15 مارس الأهلي المصري انطلاقًا من الساعة العاشرة ليلاً في ملعب حمادي العقربي برادس في اطار ذهاب ربع النهائي رابطة الأبطال الافريقية بقيادة الحكم الدولي السنغالي عيسى سي ، فيما سيتولى الحكم الموريسي أحمد إمتياز مهمة حكم تقنية الفيديو (VAR)، بمساعدة الأنغولي جيرسون دوس سانتوس.

و في ما يلي التشكيلة الأساسية للفريقين :

الترجي الرياضي التونسي :

البشير بن سعيد – محمد دراغر – محمد أمين بن حميدة – حمزة الجلاصي – محمد أمين توغاي – أونوتشي أوغبيلو – حسام تقا – معز الحاج علي – يان ساس – جاك ديارا – فلوريان دانهو.

الأهلي المصري :

مصطفى شوبير – محمد هاني – هادي رياض – ياسر إبراهيم – يوسف بلعمري – أحمد نبيل كوكا – إمام عاشور – أليو ديانغ – أحمد سيد زيزو – محمود حسن تريزيغيه و أشرف بن شرقي.

