دوري أبطال إفريقيا – المجموعة الرابعة: الترجي يعود بنقطة من لواندا

تشتدّ الضغوط في لواندا. فقد فشل الترجي في توجيه ضربة قوية تتيح له الحفاظ على طموحاته القارية، في وقت نجح فيه بترو أتلتيكو، بوضوح، في الإبقاء على فارق النقاط في صدارة هذه المجموعة الرابعة.

وفي إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية، انتهى اللقاء بين بترو والترجي بالتعادل 1-1. وعلى عكس دانهو الذي بدأ على الدكة، كان أبو بكر دياباتي صاحب هدف التعادل في الدقيقة 89.

بالنسبة لـ”الأحمر والأصفر”، تبدو المعادلة واضحة: الانتصار ضرورة، ونقطة أفضل من الهزيمة. وبعد أن تعثر الفريق منذ البداية أمام نادي الملعب المالي في رادس، لم يعد أمام التونسيين أي مجال للخطأ عندما يواجهون نادي سيمبا في رادس يوم 23 جانفي 2026 (الجولة الثالثة)، إذا أرادوا البقاء في سباق التأهل.

أما المباراة الثانية لحساب هذه المجموعة، فستُقام غدًا الأحد على الساعة 17:00 بتوقيت تونس، في ملعب 26 مارس بباماكو، بين الملعب المالي والتنزانيين نادي سيمبا.

