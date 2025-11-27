Français
دوري أبطال إفريقيا: بيترو – الترجي الرياضي … صافرة كونغولية للمباراة

دوري أبطال إفريقيا: بيترو – الترجي الرياضي … صافرة كونغولية للمباراة

عيّنت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم كونغولياً لإدارة المباراة الثانية للترجي الرياضي التونسي خارج الديار في أنغولا، أمام فريق بترو أتلتيكو دي لواندا، لحساب دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

سيقود هذه المواجهة الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، ويساعده مواطناه غيلاين بونغيلي نغيلا وموانيا غرادل مبيليري، فيما سيكون الحكم الاحتياطي الكونغولي يانيك مالالا كابانغا.

وتقام هذه القمة يوم السبت 29 نوفمبر، بملعب 11 نوفمبر في لواندا، على الساعة 17:00 بتوقيت تونس.

