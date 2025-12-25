دوري أبطال إفريقيا: معاقبة الترجي الرياضي التونسي والجيش الملكي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أقرت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، يوم الخميس، تسليط خطية مالية على الترجي الرياضي التونسي بقيمة 15 ألف دولار.

ويعود هذا القرار إلى استعمال الشماريخ من قبل جماهير الترجي خلال المباراة التي جمعت الفريق بـستاد مالي ضمن دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

من جهته، تعرض الجيش الملكي لعقوبات مشددة على خلفية التجاوزات التي تم تسجيلها خلال المواجهة التي جمعته بـالأهلي في إطار المسابقة ذاتها.

وسيتعين على الفريق المغربي خوض مباراتيه المقبلتين على أرضه دون حضور الجمهور، إضافة إلى تسليط خطية مالية إجمالية قدرها 100 ألف دولار.

