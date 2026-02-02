دوري أبطال إفريقيا : نتائج وترتيب المجموعات بعد الجولة الرابعة

اختُتمت منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد مواجهات اتسمت بالقوة والإثارة وكثرة التحولات.
في ما يلي نتائج الجولة الرابعة كاملة:
بيراميدز 3-0 نهضة بركان باور دايناموز 1-0 ريفرز يونايتد يانغ أفريكانز 1-1 الأهلي الجيش الملكي 1-0 شبيبة القبائل الهلال أم درمان 2-1 ماميلودي صنداونز بترو أتلتيكو 0-0 ستاد مالي سيمبا 2-2 الترجي الرياضي التونسي مولودية الجزائر 2-0 سانت إيلوي لوبوبو
الترتيب
المجموعة الأولى (A) بيراميدز — 10 نقاط نهضة بركان — 7 نقاط باور دايناموز — 4 نقاط ريفرز يونايتد — نقطة واحدة
المجموعة الثانية (B) الأهلي — 8 نقاط يانغ أفريكانز — 5 نقاط الجيش الملكي — 5 نقاط شبيبة القبائل — نقطتان
المجموعة الثالثة (C) الهلال — 8 نقاط ماميلودي صنداونز — 5 نقاط مولودية الجزائر — 4 نقاط سانت إيلوي لوبوبو — 4 نقاط
المجموعة الرابعة (D) ستاد مالي — 8 نقاط الترجي الرياضي التونسي — 6 نقاط بترو أتلتيكو — 5 نقاط سيمبا — نقطة واحدة
