دوري الـNBA: يوتا جاز يضع حدًّا لسلسلة سان أنطونيو (فيديو)

بعد ثماني انتصارات متتالية في الموسم العادي، تعرّض فريق سان أنطونيو سبيرز لهزيمة على أرضه أمام فريق يوتا جاز، الذي فاجأ الجميع، بنتيجة 127-114.

وفي بقية مباريات ليلة السبت إلى الأحد، سُجّلت أيضًا خسارة شيكاغو بولز أمام ميلووكي باكس بنتيجة 112-103.

النتائج المسجّلة

نيو أورلينز بيليكانز 114 – 123 فينيكس صنز

أورلاندو ماجيك 127 – 126 دنفر ناغتس

أتلانتا هوكس 125 – 128 نيويورك نيكس

مينيسوتا تمبروولفز 107 – 123 بروكلين نتس

ميامي هيت 142 – 116 إنديانا بيسرز

هيوستن روكتس 117 – 100 كليفلاند كافالييرز

شيكاغو بولز 103 – 112 ميلووكي باكس

سان أنطونيو سبيرز 114 – 127 يوتا جاز