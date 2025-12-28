دوري الـNBA: يوتا جاز يضع حدًّا لسلسلة سان أنطونيو (فيديو)

بعد ثماني انتصارات متتالية في الموسم العادي، تعرّض فريق سان أنطونيو سبيرز لهزيمة على أرضه أمام فريق يوتا جاز، الذي فاجأ الجميع، بنتيجة 127-114.
وفي بقية مباريات ليلة السبت إلى الأحد، سُجّلت أيضًا خسارة شيكاغو بولز أمام ميلووكي باكس بنتيجة 112-103.
النتائج المسجّلة
نيو أورلينز بيليكانز 114 – 123 فينيكس صنز
أورلاندو ماجيك 127 – 126 دنفر ناغتس
أتلانتا هوكس 125 – 128 نيويورك نيكس
مينيسوتا تمبروولفز 107 – 123 بروكلين نتس
ميامي هيت 142 – 116 إنديانا بيسرز
هيوستن روكتس 117 – 100 كليفلاند كافالييرز
شيكاغو بولز 103 – 112 ميلووكي باكس
سان أنطونيو سبيرز 114 – 127 يوتا جاز
