دوري NBA – الموسم العادي: سان أنطونيو سبيرز يقلب الطاولة على هيوستن روكتس (فيديو)

يوم 20 جانفي الفارط، وخلال تنقله إلى هيوستن، سيطر سان أنطونيو على أكثر من 80 في المائة من أطوار المباراة، قبل أن ينهار في الربع الأخير ويُمنى بالهزيمة بنتيجة (111-106).
صباح هذا الخميس 29 جانفي، تكررت المواجهة نفسها ولكن بسيناريو معاكس. ففي قاعة الروكتس، عرف السبيرز كيف يعود في النتيجة ويقلب المعطيات لصالحه، محققاً الفوز مساء الأربعاء بنتيجة (99-111).
النتائج المسجلة:
إنديانا بايسرز 113-110 شيكاغو بولز
كليفلاند كافالييرز 129-99 لوس أنجلوس ليكرز
بوسطن سلتيكس 106-117 أتلانتا هوكس
ميامي هيت 124-133 أورلاندو ماجيك
تورونتو رابتورز 92-119 نيويورك نيكس
ممفيس غريزليز 97-112 شارلوت هورنتس
دالاس مافريكس 105-118 مينيسوتا تمبروولفز
يوتا جاز 124-140 غولدن ستايت ووريورز
هيوستن روكتس 99-111 سان أنطونيو سبيرز
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب