Français
Anglais
العربية
رياضة

دوري NBA – الموسم العادي: سان أنطونيو سبيرز يقلب الطاولة على هيوستن روكتس (فيديو)

يوم 20 جانفي الفارط، وخلال تنقله إلى هيوستن، سيطر سان أنطونيو على أكثر من 80 في المائة من أطوار المباراة، قبل أن ينهار في الربع الأخير ويُمنى بالهزيمة بنتيجة (111-106).

صباح هذا الخميس 29 جانفي، تكررت المواجهة نفسها ولكن بسيناريو معاكس. ففي قاعة الروكتس، عرف السبيرز كيف يعود في النتيجة ويقلب المعطيات لصالحه، محققاً الفوز مساء الأربعاء بنتيجة (99-111).

النتائج المسجلة:

إنديانا بايسرز 113-110 شيكاغو بولز

كليفلاند كافالييرز 129-99 لوس أنجلوس ليكرز

بوسطن سلتيكس 106-117 أتلانتا هوكس

ميامي هيت 124-133 أورلاندو ماجيك

تورونتو رابتورز 92-119 نيويورك نيكس

ممفيس غريزليز 97-112 شارلوت هورنتس

دالاس مافريكس 105-118 مينيسوتا تمبروولفز

يوتا جاز 124-140 غولدن ستايت ووريورز

هيوستن روكتس 99-111 سان أنطونيو سبيرز

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

487
أخر الأخبار

الهلال الأحمر التونسي بباجة يواصل دعمه الاجتماعي ويعاين وضعيات عائلات معوزة

397
الأخبار

الأولمبي الباجي في اختبار صعب أمام الإتّحاد المنستيري و السليمي مطالب بالانتصار
345
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : سامي الطرابلسي من الاقصائيات إلى التجريح الإعلامي والاستقالة.. حصيلة مدرب وطني غادر المنتخب بصمت
344
الأخبار

تصنيف شنغهاي للجامعات 2025 : جامعة صفاقس الأولى وطنيا
336
الأخبار

بعد أمطار كشفت عن معالم جديدة: انطلاق تدخل المعهد الوطني للتراث بالموقع الأثري بهرقلة
311
الأخبار

التعاون الإيطالي يعزّز الاستثمارات الفلاحية في تونس بتسليم 88 جرّارًا في صفاقس
296
الأخبار

تأييد الأحكام الصادرة في قضية وفاة عمر العبيدي
293
الأخبار

ولاية صفاقس: تحديد سقف منحة تحسين السكن ب 7000 دينار يقع صرفها على أقساط وهذه شروط الانتفاع بها
285
الأخبار

ماهر الكنزاري : “انتصار اليوم يجعلنا ننفرد بالمركز الأوّل” (فيديو)
284
اقتصاد وأعمال

36 دينارًا السعر الحقيقي لقارورة الغاز دون دعم وقريباً قوارير غاز جديدة مُوجّهة للصناعيين وسيارات التاكسي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى