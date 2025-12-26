Français
سياحة

دوز : المهرجان الدولي للصحراء رافعة استراتيجية لتنمية السياحة الصحراوية

أكد وزير السياحة سفيان تقية، خلال افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز، يوم امس الأهمية الاستراتيجية لهذا المهرجان باعتباره تظاهرة ثقافية وسياحية هامة تساهم في تنشيط الحركة السياحية بولاية قبلي.

كما أكد الوزير خلال معاينته شركة أهلية محلية تشهد تطوراً ملحوظاً في نشاطها أهمية تشجيع الاستثمار في قطاع الصناعات التقليدية، لما يوفّره من فرص واعدة بالتوازي مع تنامي النشاط السياحي وارتفاع نسق الصادرات، مبرزاً الدور المحوري للمركز كفضاء للإنتاج والابتكار والعرض وفق بلاغ صادر عن وزارة السياحة.

وأفاد تقية من جهة اخرى بأن وزارة السياحة اعتمدت مقاربة تصاعدية تنطلق من المستوى المحلي إلى الإقليمي في إعداد البرامج والمبادرات التنموية، بما يراعي خصوصيات ومقومات كل جهة، مع الحرص على المتابعة الدورية لتنفيذها، وذلك خلال اشرافه على جلسة عمل بحضور والي الجهة والوفد المرافق، وعدد من نواب الجهة ومن مهنيي القطاع بقبلي، تم خلالها التطرق إلى جملة من المحاور من بينها التنشيط السياحي، والنقل السياحي، والولوج إلى الصحراء، والإجراءات التنظيمية ذات الصلة.

وتم الاتفاق على تنظيم مهرجان السياحة الصحراوية والجبلية بالاقليم الخامس، إلى جانب تعزيز مشاركة الجهة في المعارض الدولية المختصة في السياحة والمغامرات لادراج السياحة الصحرواية ضمنها، بما يدعم تموقع الوجهة التونسية في هذا المنتوج السياحي النوعي.

