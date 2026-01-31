دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت ERR بأن إستونيا و لاتفيا و ليتوانيا وقعت اتفاقية لإنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري و إزالة البيروقراطية و تسهيل حركة القوات بين الدول لتعزيز الدفاع عن الجناح الشرقي لحلف “الناتو”.

و تحذر روسيا من تداعيات نشاط حلف الناتو غير المسبوق قرب حدودها الغربية لـ”ردع العدوان الروسي”.

و أعربت موسكو مرارا عن قلقها إزاء حشد الحلف و أشارت أكثر من مرة إلى أن روسيا لا تشكل تهديدا لأي طرف ، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تشكل خطرا على مصالحها.

