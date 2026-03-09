دونالد ترامب: الحرب ضد إيران تقترب من نهايتها

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب ضد إيران أصبحت الآن “منتهية إلى حدّ كبير”، وفقًا لما نقلته شبكة CBS. وأكد الرئيس الأمريكي أن النزاع قد يقترب من نهايته قريبًا، مشيرًا إلى أن إيران لم تعد، بحسب تقديره، تمتلك لا أسطولًا بحريًا عمليًا، ولا وسائل اتصال فعّالة، ولا قوة جوية حقيقية.

وفي السياق ذاته، قال ترامب إنه يفكر في شخصية يمكن أن تحل محل المرشد الأعلى الإيراني خامنئي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. كما أكد أن العمليات الجارية تتقدم بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعًا، موضحًا أن الجدول الزمني الأولي، الذي كان مقدرًا بين أربعة وخمسة أسابيع، قد تم تجاوزه بشكل كبير.

وصرّح ترامب أيضًا بأنه لا يحمل «أي رسالة» إلى مجتبى خامنئي. وفي حديثه عن مضيق هرمز، الذي يُعد نقطة استراتيجية للتجارة البحرية العالمية، أشار إلى أن السفن تعبره حاليًا، وأنه يدرس إمكانية السيطرة عليه.

وبنبرة حازمة بشكل خاص، أكد كذلك أن الإيرانيين «أطلقوا النار على جميع الأهداف»، محذرًا طهران من أي استفزاز جديد. ووفقًا له، فإن أي تصعيد إضافي قد تكون له تداعيات كارثية على البلاد.

