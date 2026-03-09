Français
Anglais
العربية
الأخبار

دونالد ترامب: لقد سحقنا إيران تماما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجّهت ضربات قاسية لإيران، مؤكدا أن قواته “قضت على قدراتها النووية” ودمّرت جزءا كبيرا من إمكاناتها العسكرية، بما في ذلك الصواريخ والمسيّرات والقدرات البحرية، متعهدا بمواصلة الهجمات إلى حين “إلحاق الهزيمة الكاملة” بها.

وأضاف ترامب، في تصريحات اتسمت بلهجة تصعيدية شديدة، أن القوات الأمريكية نجحت، بالتعاون مع إسرائيل، في “سحق العدو بقوة عسكرية وتقنية هائلة”، معتبرا أن البحرية الإيرانية “انتهت تقريبا”، وأن معظم سفنها أصبحت “في قاع البحر”.

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده “مصممة على تحقيق النصر التام الذي يمنع الخطر الإيراني”، مشيرا إلى أن القدرات الإيرانية في مجال الصواريخ والمسيّرات “يتم تدميرها بالكامل”، بحسب تعبيره.

وفي سياق حديثه عن سير العمليات، قال ترامب إن الجيش الأمريكي دمّر نحو 80 بالمائة من مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، مضيفا أن طهران كانت تمتلك ترسانة صاروخية “أكبر بكثير مما كان يعتقده أي شخص”.

وبرّر ترامب هذا التصعيد بالقول إن إيران كانت تستعد لمهاجمة إسرائيل والقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط قبل أن تبادر واشنطن إلى ضربها، مضيفا أن طهران “كان عليها أن تستسلم قبل يومين”، وأنها لم يعد “لديها أي شيء”.

كما تحدث ترامب عن الخسائر البشرية في صفوف الجيش الأمريكي، معتبرا أن “استقبال جثامين الجنود القتلى أصعب شيء يمكن القيام به”، لكنه شدد في المقابل على أن الولايات المتحدة حققت “انتصارات كثيرة بالفعل”، وإن كانت “لم تحقق بعد انتصارات كافية”.

وختم الرئيس الأمريكي تصريحاته بالتأكيد على أن بعض القادة الإيرانيين “رحلوا”، فيما “يعد آخرون الدقائق الأخيرة حتى يرحلوا”، في إشارة إلى استمرار الضربات الأمريكية وتصاعد المواجهة مع طهران.

