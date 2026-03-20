دونالد ترمب: “سأنهي الحرب حينما أكون مستعدا لذلك”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات أخيرة أن الولايات المتحدة قد شنت ضربات قوية ضد إيران وأنها قد حققت بالفعل النصر على الصعيد العسكري. وأضاف أن مضيق هرمز، الذي هو مغلق حالياً، سيتم إعادة فتحه في وقت ما، مشدداً على أن إيران قد قامت بإعدام أشخاص بسبب احتجاجاتهم.

كما أضاف ترامب أنه سيضع حداً للحرب عندما يشعر بأنه جاهز لذلك، لكنه أوضح أنه قد يكون لديه خطة بشأن جزيرة خارك، دون أن يرغب في الكشف عن المزيد من التفاصيل. واقترح أيضاً أن الصين وكوريا الجنوبية يجب أن تشاركا في إعادة فتح مضيق هرمز، داعياً دول حلف الناتو إلى الانخراط في هذه العملية.

وفي ختام تصريحاته، استبعد ترامب أي فكرة لوقف إطلاق النار، مؤكداً أن إسرائيل ستكون جاهزة لإنهاء الحرب مع إيران بمجرد أن تقرر الولايات المتحدة ذلك.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



