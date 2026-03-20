دونالد ترمب: “سأنهي الحرب حينما أكون مستعدا لذلك”

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات أخيرة أن الولايات المتحدة قد شنت ضربات قوية ضد إيران وأنها قد حققت بالفعل النصر على الصعيد العسكري. وأضاف أن مضيق هرمز، الذي هو مغلق حالياً، سيتم إعادة فتحه في وقت ما، مشدداً على أن إيران قد قامت بإعدام أشخاص بسبب احتجاجاتهم.

كما أضاف ترامب أنه سيضع حداً للحرب عندما يشعر بأنه جاهز لذلك، لكنه أوضح أنه قد يكون لديه خطة بشأن جزيرة خارك، دون أن يرغب في الكشف عن المزيد من التفاصيل. واقترح أيضاً أن الصين وكوريا الجنوبية يجب أن تشاركا في إعادة فتح مضيق هرمز، داعياً دول حلف الناتو إلى الانخراط في هذه العملية.

وفي ختام تصريحاته، استبعد ترامب أي فكرة لوقف إطلاق النار، مؤكداً أن إسرائيل ستكون جاهزة لإنهاء الحرب مع إيران بمجرد أن تقرر الولايات المتحدة ذلك.

