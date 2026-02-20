Français
دونالد ترمب: سأوقع اليوم على فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10%

في إحاطة صحفية للتعليق على قرار المحكمة العليا الأميركية إبطال الرسوم الجمركية  قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يعتزم استخدام صلاحيات تجارية جديدة ويدرس فرض رسوم جمركية جديدة شاملة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة وأن لديه بدائل أقوى للرسوم الجمركية التي أبطلتها المحكمة العليا.

و أعلن الرئيس الأميركي أنه سيوقع أمراً تنفيذيا يقضي بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% و  أن الرسوم المفروضة بموجب المادتين 232 و301 ستبقى سارية دون تغيير.

ورفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على سلع مستوردة بموجب قانون كان الهدف منه هو الاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية، رافضة بذلك أحد أكثر ادعاءاته إثارة للجدل بشأن سلطته، في حكم سيكون له آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي.

ويركز القرار، الذي جاء بتأييد 6 قضاة مقابل رفض 3، على الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات طارئة، بما في ذلك الرسوم الجمركية الشاملة “المتبادلة” التي فرضها على كل الدول تقريبا.

