دويّ عدة انفجارات في الدوحة ودبي

أعلنت قطر اليوم الثّلاثاء 17 مارس 2026 أنها اعترضت هجوما صاروخيا.

وأكّدت وكالة “فرانس برس” سماع دويّ عدة انفجارات في الدوحة، بعد يوم من انفجارات هزت أرجاء العاصمة القطرية.

وأفادت وزارة الدّفاع القطرية في بيان على منصة اكس أن “القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر”.

وفي دبي سُمع دوي ثلاثة انفجارات فجر اليوم عقب إنذار صاروخي.

ووقعت الانفجارات إثر تلقي السكان تنبيها عبر الهاتف المحمول يفيد بضرورة التوجه فورا إلى مكان آمن تحسبا لتهديدات صاروخية محتملة.

