الأخبار

ديسمبر 2025: حرارة أعلى من المعدّل وأمطار غير متكافئة بين الشمال والجنوب

تميّز شهر ديسمبر 2025 بطقس أدفأ نسبيًا من المعتاد، حيث بلغ معدل الحرارة الوطني 13.3 درجة، أي أعلى من المعدل المرجعي المقدر بـ 12.5 درجة، ما يعكس توجّهًا حراريًا لافتًا خلال بداية الشتاء.

أما على مستوى التساقطات المطرية، فقد اتّسم الشهر بـ تفاوت كبير في التوزيع الجغرافي بين مختلف مناطق البلاد:

  • الشمال: سجّل نقصًا ملحوظًا في الأمطار مقارنة بالمعدلات المرجعية، حيث تراوحت نسب العجز بين 40% في باجة و83% في بنزرت.

  • الوسط: كانت الكميات قريبة من المعدل المرجعي أو أعلى قليلًا، مع تسجيل فوائض هامة خاصة في القصرين وسيدي بوزيد.

  • الجنوب: شهد فوائض استثنائية تجاوزت المعدلات المرجعية بكثير، لا سيما في قفصة وتوزر ورمادة، نتيجة تساقطات غزيرة ومركزة خلال فترات زمنية قصيرة.

 

ورغم هذا التفاوت الواضح بين الجهات، تُظهر الحصيلة النهائية أن الوضع المطري على المستوى الوطني كان شبه طبيعي، إذ بلغت نسبة الأمطار 98.3% من المعدل العام، بفضل الأمطار الغزيرة المسجّلة في الوسط والجنوب التي عوّضت النقص الحاصل في الشمال.

تعليقات

