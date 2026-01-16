ديمبيلي يقود باريس سان جيرمان لاكتساح ليل بثلاثية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استعاد فريق باريس سان جيرمان توازنه في الدوري الفرنسي بفوزه الكبير على ضيفه ليل بنتيجة 3-0، الجمعة، في الجولة الثامنة عشرة من “الليغ 1”.

تألّق عثمان ديمبيلي بتسجيله هدفين رائعين في الدقيقتين 13 و64، فيما أضاف برادلي باركولا الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع (90+3).

و بذلك، رد الفريق الباريسي اعتباره بعد الخسارة المفاجئة أمام باريس إف سي بهدف دون رد في كأس فرنسا، والتي أدّت إلى خروجه مبكرا منذ منافسات دور الـ32.

و بعد هذا الانتصار، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 42 نقطة مؤقتاً في صدارة الدوري، في انتظار نتيجة مباراة لونس، صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة، مع ضيفه أوكسير.

و في المقابل، بقي رصيد ليل عند 32 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً.

