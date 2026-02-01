ديوان الخدمات الجامعية : جلسة عمل للنظر في الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان القادم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نظرت جلسة العمل التي انتظمت أول أمس بالمطعم الجامعي “حسين الجزيري” بمنوبة ببادرة من ديوان الخدمات الجامعية للشمال في الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان (2026) بالمطاعم الجامعية بتونس الكبرى (أريانة منوبة وبن عروس وتونس) وبنزرت حسب بلاغ الديوان.

و أضاف بلاغ ديوان الخدمات الجامعية للشمال ان جلسة العمل، التي أشرف عليها المدير العام للديوان، كانت مناسبة لتدارس جملة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بهذه المناسبة الدينية على غرار تقديم أكلة ثريـة ومتنوعة ومتوازنة للطلبة بالمطاعم الجامعية وتحسين الخدمات وتحقيق إضافة نوعية في الأطباق المقدمة الى جانب برمجة أكلات مميزة خلال المناسبات الرمضانية (ليلة النصف من رمضان وليلة القدر)، تماشيا مع التقاليد والعادات المميزة للشهر الكريم.

كما خصصت الجلسة التي جمعت مديري المطاعم الجامعية بجهة تونس الكبرى وبنزرت والفنيين السامين للصحة لمتابعة وتقييم سير العمل خلال النصف الأول من السنة الجامعية 2025-2026 والإطلاع على جاهزية المطاعم الجامعية بمناسبة شهر رمضان المعظم لتقديم وجبتي الإفطار والسحور تراعي خصوصية الشهر الكريم إلى جانب توفير أجواء رمضانية مميزة.

و لفت البلاغ الى أنه تم التداول بهذه المناسبة في عدة مسائل أخرى متصلة بترتيبات شهر رمضان منها بالخصوص التزود بالمواد الغذائية والبرنامج الأسبوعي للأكلة والتوقيت الخاص لعمل المطاعم و توزيع الأكلة و مستلزماتها و حفظ الصحة و السلامة الصحية للأغذية و سبر آراء الطلبة و توضيب و تزويق الفضاءات و تجهيزها الى جانب الأنشطة الثقافية و الرياضية الرمضانية.

