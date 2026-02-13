Français
Anglais
العربية
الأخبار

ديوان الزّيت: أكثر من 140 عينة تشارك في الدّورة التاسعة لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر

ديوان الزّيت: أكثر من 140 عينة تشارك في الدّورة التاسعة لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر

تجاوز عدد العينات المشاركة في إطار الدّورة التّاسعة لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر ممتاز لسنة 2026، 140 عينة في تأكيد جديد على جودة المنتوج الوطني وتنامي الإهتمام بهذه المسابقة السنوية.

وتمّ في إطار المسابقة تنظيم حصص تذوّق بالمركز الدّولي للتكوين التّابع للدّيوان الوطني للزّيت، أيّام 10 و11 و12 و13 فيفري 2026، شهدت إقبالا لافتا.

وأفاد الدّيوان الوطني للزيت، وفق بلاغ صادر، الجمعة، بأنّ الإعلان عن نتائج المسابقة سيكون خلال الفترة القريبة القادمة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

387
أخر الأخبار

تفاعلًا مع تشكيات الأهالي: الهلال الأحمر بباجة يُبرمج تركيز صهاريج مياه

330
الأخبار

ساديو ماني يتبرع بمكافأة أمم إفريقيا لبناء مشاريع خيرية في السينغال
322
الأخبار

الحرب في أوكرانيا: أوكرانيا تبدي مقاومة فعّالة في مواجهة المعتدي (سفارة أوكرانيا في تونس)
279
أخر الأخبار

في صفاقس: وزير التجارة يفتتح ندوة حول “الشركات الصغيرة والمتوسطة : التوجه نحو التصدير” (فيديو)
265
أخر الأخبار

جلسة حاسمة حول رخصتي “شعال” و“سرسينة”: وزيرة الصناعة أمام لجنة الطاقة بالبرلمان
256
أخر الأخبار

بلدية تونس تتدخل لإزالة الأشجار المتساقطة بفعل الرياح القوية
255
الأخبار

العاصمة: سقوط أشجار بمفعول الرياح بحديقة الحيوانات بالبلفدير
249
أخر الأخبار

وزيرة العدل تشرف على تدشين المحكمة الابتدائية بجربة
243
الأخبار

باجة : 05 حافلات جديدة تعزز أسطول الشركة الجهوية للنقل [فيديو]
239
الأخبار

إغلاق روضة أطفال بحي النصر 2 بعد شبهة اعتداء جنسي على طفل

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى