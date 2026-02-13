ديوان الزّيت: أكثر من 140 عينة تشارك في الدّورة التاسعة لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تجاوز عدد العينات المشاركة في إطار الدّورة التّاسعة لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر ممتاز لسنة 2026، 140 عينة في تأكيد جديد على جودة المنتوج الوطني وتنامي الإهتمام بهذه المسابقة السنوية.

وتمّ في إطار المسابقة تنظيم حصص تذوّق بالمركز الدّولي للتكوين التّابع للدّيوان الوطني للزّيت، أيّام 10 و11 و12 و13 فيفري 2026، شهدت إقبالا لافتا.

وأفاد الدّيوان الوطني للزيت، وفق بلاغ صادر، الجمعة، بأنّ الإعلان عن نتائج المسابقة سيكون خلال الفترة القريبة القادمة.

