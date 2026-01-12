دي بروين يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف النجم البلجيكي كيفن دي بروين عن تطورات إيجابية بشأن تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية، مؤكداً تفاؤله باللحاق بكأس العالم 2026 والعودة إلى أفضل مستوياته في الوقت المناسب.

و يقع المنتخب البلجيكي ضمن المجموعة السابعة في كأس العالم 2026 مع مصر و إيران و نيوزيلندا.

و كان لاعب وسط نابولي قد تعرض لإصابة في أوتار الركبة يوم 25 أكتوبر الماضي، اضطر على إثرها لمغادرة مباراة فريقه أمام الإنتر على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، ليبدأ بعدها برنامجاً علاجياً مكثفاً.

و خلال حضوره حفل جائزة الحذاء الذهبي البلجيكية، الذي شهد تكريمه بدخوله قاعة المشاهير، طمأن دي بروين الجماهير حول حالته الصحية، قائلاً إن مرحلة إعادة التأهيل تسير بشكل جيد للغاية.

و أضاف : “عملية التعافي تسير بشكل ممتاز، لدي فحص بالأشعة غداً، و آمل أن أبدأ الركض قريباً”.

و أعرب قائد منتخب بلجيكا عن ثقته في العودة القوية قبل الاستحقاقات الكبرى المقبلة، مشيراً إلى أن هدفه الأساسي هو الجاهزية الكاملة للمشاركة في كأس العالم، موضحاً: “كانت الجراحة ضرورية للأسف، لكنني أركز الآن بشكل كامل على إعادة التأهيل. أنا سعيد بالتقدم الحالي و لا أطلب أكثر من ذلك”.

و فيما يتعلق بمستقبله، نفى دي بروين الشائعات التي تحدثت عن عودة قريبة إلى الدوري البلجيكي، مؤكداً أن الأمر غير مطروح في الوقت الراهن، حيث قال: “إذا عدت إلى بلجيكا يوماً ما، فسيكون ذلك للاستمتاع و قضاء الوقت بالقرب من الوطن. لكنني حالياً ما زلت أريد اختبار قدراتي و اكتشاف حدودي. أنا سعيد في نابولي”.

يُذكر أن دي بروين، البالغ من العمر 34 عاماً، شارك في 11 مباراة مع نابولي هذا الموسم في مختلف المسابقات قبل تعرضه للإصابة، سجل خلالها أربعة أهداف و قدم تمريرتين حاسمتين، ليبقى أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق عند عودته المرتقبة.

