دُفعة معنوية كبيرة لبايرن ميونخ قبل مواجهة لايبزيغ

قال المدرب فينسن كومباني اليوم الجمعة إن جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ قد يُدرج في قائمة الفريق لمواجهة مضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ غدا السبت في بطولة الدرجة الأولى الألمانية وذلك بعد غياب دام نحو سبعة أشهر بسبب كسر في ‌الساق و الكاحل.

و تعرض الدولي الألماني البالغ من العمر 22 عاما، الذي تعول عليه بلاده كثيرا في كأس العالم 2026، لكسر في ‍مشط القدم و خلع في الكاحل بعد اصطدامه بحارس باريس سان جيرمان حينها جيانلويجي ​دوناروما، خلال مباراة الفريقين في كأس العالم للأندية في أوائل جويلية الماضي.

و كان موسيالا يقدم موسما ‌استثنائيا قبل الإصابة، إذ سجل 21 هدفا وصنع ثمانية أهداف في جميع المسابقات، ليساعد بايرن على الفوز بلقب البطولة الألمانية.

و قال كومباني في مؤتمر صحفي “إذا سارت الأمور على ما يرام اليوم، فالخطة هي أن يكون موجودا مع الفريق”. ورغم غياب موسيالا، كان متصدر البطولة الألمانية في أفضل ‌مستوياته هذا الموسم فبانتصاره على كولن 3-1 يوم الأربعاء، حقق بايرن رقما قياسيا جديدا في النصف الأول من الموسم بعدما جمع 47 نقطة بفارق أهداف كبير.

و كان الرقم السابق لبايرن بقيادة بيب غوارديولا في موسم 2013-2014 هو 47 نقطة أيضا، لكن بفارق أهداف اقل. كما يعد رصيد الفريق البالغ 66 هدفا في هذه المرحلة رقما قياسيا جديدا في البطولة.

و قال كومباني “من الواضح أن جمال يملك طاقة إيجابية كبيرة بعد خروجه من هذا النفق المظلم و حتى الأشياء الصغيرة تبدو رائعة.

و يستضيف بايرن ميونيخ فريق أونيون سان جيلواز في رابطة أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

