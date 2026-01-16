Français
Anglais
العربية
الأخبار

دُفعة معنوية كبيرة لبايرن ميونخ قبل مواجهة لايبزيغ

دُفعة معنوية كبيرة لبايرن ميونخ قبل مواجهة لايبزيغ

قال المدرب فينسن كومباني اليوم الجمعة إن جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ قد يُدرج في قائمة الفريق لمواجهة مضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ غدا السبت في بطولة الدرجة الأولى الألمانية وذلك بعد غياب دام نحو سبعة أشهر بسبب كسر في ‌الساق و الكاحل.

و تعرض الدولي الألماني البالغ من العمر 22 عاما، الذي تعول عليه بلاده كثيرا في كأس العالم 2026، لكسر في ‍مشط القدم و خلع في الكاحل بعد اصطدامه بحارس باريس سان جيرمان حينها جيانلويجي ​دوناروما، خلال مباراة الفريقين في كأس العالم للأندية في أوائل جويلية الماضي.

و كان موسيالا يقدم موسما ‌استثنائيا قبل الإصابة، إذ سجل 21 هدفا وصنع ثمانية أهداف في جميع المسابقات، ليساعد بايرن على الفوز بلقب البطولة الألمانية.

و قال كومباني في مؤتمر صحفي “إذا سارت الأمور على ما يرام اليوم، فالخطة هي أن يكون موجودا مع الفريق”. ورغم غياب موسيالا، كان متصدر البطولة الألمانية في أفضل ‌مستوياته هذا الموسم فبانتصاره على كولن 3-1 يوم الأربعاء، حقق بايرن رقما قياسيا جديدا في النصف الأول من الموسم بعدما جمع 47 نقطة بفارق أهداف كبير.

و كان الرقم السابق لبايرن بقيادة بيب غوارديولا في موسم 2013-2014 هو 47 نقطة أيضا، لكن بفارق أهداف اقل. كما يعد رصيد الفريق البالغ 66 هدفا في هذه المرحلة رقما قياسيا جديدا في البطولة.

و قال كومباني “من الواضح أن جمال يملك طاقة إيجابية كبيرة بعد خروجه من هذا النفق المظلم و حتى الأشياء الصغيرة تبدو رائعة.

و يستضيف بايرن ميونيخ فريق أونيون سان جيلواز في رابطة أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

621
أخر الأخبار

باجة : احتراق سيارة خفيفة بالكامل

401
الأخبار

ميركاتو : الأولمبي الباجي ينتدب لاعبًا نيجيريًا وآخر بنينيًا
379
الأخبار

وزير الدفاع الوطني يلتقي نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي المكلّف بالشؤون الإفريقيّة
328
الأخبار

بشرى لأحباء الأولمبي الباجي : المنتدبون الجُدُد جاهزون لمباراة اليوم
319
أخر الأخبار

مُلكة المدير: رئيس الجمهورية تعهّد بصرف ديون الصّيدليات و سيتمّ فورا العودة للعمل بمنظومة الطّرف الدّافع [فيديو]
313
الأخبار

تونس: عشر سنوات سجنا لمروّج مخدرات في الوسط المدرسي بالبحر الأزرق والمرسى
310
الأخبار

الترفيع ب 50 دينار في مقادير منحة السكن و منحة الغذاء لفائدة المتربصين الداخليين و المقيمين في الطب و الصيدلة و طب الأسنان
307
أخر الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم: صبري اللموشي مدربًا لنسور قرطاج في مونديال 2026
301
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: بعد فوزه على نيجيريا، المغرب يلحق بالسينغال في المباراة النهائية
278
أخر الأخبار

مدير الصحة بصفاقس يكشف حقيقة الوضع الوبائي بالجهة (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى