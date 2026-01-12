ذكاء اصطناعي : استثمارات قطرية بقيمة 25 مليار دولار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعكس استثمارات قطر التي تُقدَّر بنحو 25 مليار دولار في قطاع الذكاء الاصطناعي خلال عام واحد انتقال الدولة من موقع الممول المالي إلى موقع الشريك الاستراتيجي في صناعة مستقبلية عالية المخاطر والمردود في آنٍ واحد. فالمراهنة على شركات مدعومة بشركاء تقنيين كبار إلى جانب مؤسسات استثمارية عالمية، تشير إلى سعي قطري لتثبيت موطئ قدم في سلاسل القيمة العالمية للتكنولوجيا المتقدمة.

غير أن نجاح هذه الاستراتيجية يظل مرتبطاً بقدرة الدوحة على ترجمة الاستثمارات الخارجية إلى أثر اقتصادي داخلي ملموس، سواء من حيث خلق فرص عمل نوعية، أو تعزيز الابتكار المحلي، أو بناء اقتصاد رقمي تنافسي إقليمياً. وفي ظل تسارع التطورات التقنية عالمياً، تبدو قطر أمام اختبار حاسم فإما أن تتحول هذه الاستثمارات إلى رافعة حقيقية للتنويع الاقتصادي، أو تبقى رهينة تقلبات سوق عالميّة شديدة التنافسية.

في هذا الصدد، شارك صندوق قطر السيادي للاستثمار في جولة تمويل جديدة لشركة كبرى ناشطة في قطاع الذكاء الاصطناعي، حسب ما كشفت الشركة في بيان لها نهاية الاسبوع الفارط حيث أكدت أن جهاز قطر للاستثمار يعد واحداً من بين أبرز المساهمين الذين سيشاركون في الجولة التمويلية القادمة، رفقة مجموعة شركاء من ضمنهم هيئة قطر للاستثمار، بالإضافة إلى شركاء آخرين استراتيجيين، على رأسهم شركتا “نفييا” و”سيسكو” .

وشددت الشركة على انها اكملت جولتها الموسعة من التمويل، متجاوزةً الحجم المستهدف للجولة البالغ 15 مليار دولار بجمعها ما تصل قيمته إلى 20 مليار دولار، ضخت من مختلف المستثمرين مبرزة أن حجم الاستثمارات القطرية في العام الحالي من قطاع التكنولوجيا يقدر بحوالى 25 مليار دولار، كما اشارت إلى بعض الصفقات المنجزة خلال 2025، ومنها المشاركة في جولة تمويل بقيمة 275 مليون دولار، وذلك ضمن الخطط القطرية لدخول الأسواق العالمية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الاستمرار في العمل على إتمام ضخ الحوافز الحكومية التي جرى الإعلان عنها سابقاً، والبالغة نحو 2.4 مليار دولار، لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي محلياً وتعزيز القدرات الوطنية، وجذب المواهب والاستثمارات إلى الدوحة.

ويأتي التوسّع القطري اللافت في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ضمن تحوّل أوسع في استراتيجيات الصناديق السيادية العالمية، التي باتت ترى في تقنيات الذكاء الاصطناعي أحد أعمدة النمو الاقتصادي طويل الأجل، في ظل التباطؤ النسبي في قطاعات تقليدية مثل الطاقة والعقار. ويعكس انخراط جهاز قطر للاستثمار في جولات تمويل ضخمة لشركات ناشئة ومتقدمة في هذا المجال توجهاً استباقياً لاقتناص القيمة المضافة في واحدة من أسرع الصناعات نمواً على مستوى العالم.

ويشهد قطاع الذكاء الاصطناعي سباقاً استثمارياً محتدماً تقوده الولايات المتحدة والصين، مع دخول اطراف فاعلة جديدة من الشرق الأوسط عبر صناديق سيادية تمتلك سيولة مرتفعة وأفقاً استثمارياً طويل الأمد..

في السياق نفسه، لا تقتصر الاستثمارات القطرية على المردود المالية فحسب، بل تمتد إلى نقل المعرفة وبناء منظومة محلية قادرة على استيعاب هذه التقنيات. فربط التمويل الخارجي بحوافز داخلية تُقدَّر بنحو 2.4 مليار دولار يعكس توجهاً لخلق تكامل بين الاستثمار الخارجي وبناء القدرات الوطنية، سواء عبر تطوير مراكز بيانات، أو دعم البحث والتطوير، أو جذب الكفاءات العالمية إلى الدوحة.

