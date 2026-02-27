Français
الأخبار

تذكير إلى التونسيين في ليل: تعليق جزئي للخدمات القنصلية يوم 27 فيفري

وجّهت الوكالة القنصلية التونسية بليل تذكيرًا هامًا إلى أفراد الجالية التونسية المقيمين بمدينة ليل وضواحيها، مفاده أنّ بعض الخدمات القنصلية ستشهد تعليقًا جزئيًا يوم الجمعة 27 فيفري 2026.

ويعود هذا الإجراء إلى تنقّل رئيس الوكالة القنصلية إلى باريس في مهمة رسمية، ما سيترتب عنه تعذّر إنجاز عدد من المعاملات خلال ذلك اليوم.

الخدمات المعنية بالتعليق

  • التعريف بالإمضاء على التوكيلات والعقود وشهادات بيع السيارات

  • تسليم شهادة العرف في مادة الزواج

  • تسليم شهادة تطابق الهوية

  • إصدار الشهادات والإفادات ذات الصبغة الإدارية

ودعت الوكالة القنصلية التونسيين المعنيين إلى تأجيل مواعيدهم الإدارية إلى تاريخ لاحق، شاكرةً لهم حسن التفهم.

