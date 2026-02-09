Français
رأس جدير: إحباط محاولة تهريب 5.5 كلغ من الكوكايين نحو التراب التونسي

رأس جدير: إحباط محاولة تهريب 5.5 كلغ من الكوكايين نحو التراب التونسي

تمكّنت مصالح الديوانة التونسية بالمعبر الحدودي برأس جدير من إحباط محاولة تهريب كمية هامة من مخدّر الكوكايين، وذلك في إطار مواصلة الجهود الوطنية لمكافحة تهريب الموادّ المخدّرة إلى البلاد التونسية.

ووفق المعطيات المتوفّرة، جرى ضبط المخدرات خلال القيام بإجراءات الدخول إلى التراب التونسي لسيارة تحمل ترقيمًا أجنبيًا، حيث تم إخضاعها إلى جهاز الكشف بالأشعة، ما مكّن أعوان الديوانة من التفطّن إلى وجود مخبأ مهيّأ بإحكام داخل السيارة.

وبعد إخضاع السيارة إلى تفتيش دقيق، تم العثور على خمس صفائح من مادة الكوكايين بلغ وزنها الجملي حوالي 5.5 كلغ، باعتبار اللفّ، كانت مخفية داخل المخبأ المذكور.

وقد تم تحرير محضر حجز في الغرض، كما أذنت النيابة العمومية، إثر استشارتها، بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصّة لمواصلة الأبحاث والتحرّيات وكشف بقية الأطراف المحتملة المتورطة في هذه العملية.

وتندرج هذه العملية في إطار التصدي لشبكات التهريب العابرة للحدود وحماية الأمن الصحي والاجتماعي للبلاد من مخاطر المواد المخدّرة.

