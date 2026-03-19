رئاسة الحكومة ترخّص للجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س جمع التبرّعات من العموم عن طريق الإرساليات القصيرة على الرقم 85510
منحت رئاسة الحكومة، اليوم الخميس الترخيص السنوي للجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س في جمع التبرعات من العموم عن طريق الإرساليات القصيرة على الرقم 85510 وذلك للمرة السابعة على التوالي بداية من اليوم و لمدة ثلاثة أشهر.
وتقدر قيمة الإرسالية 2 دينار (2000 مليم معفاة من الأداءات والعمولات) للإرسالية الواحدة وهو مبلغ مساوي لقيمة زكاة الفطر لهذه السنة حسب البلاغ الصادر عن مفتي الديار التونسية هذه السنة.
وتذكر الجمعية عموم التونسيين بأنه يمكنهم إخراج زكاة الفطر لفائدة محضوني الجمعية الذين هم مصرف من مصارف الزكاة بمقتضى فتوى صادرة عن الشيخ عثمان بطيخ مفتي الجمهورية السابق رحمه الله.
ويمكن للتونسيين بعث الإرساليات القصيرة على الرقم 85510 بالنسبة لحرفاء مختلف مشغلي شبكات الهاتف الجوال “اتصالات تونس” و« أورنج » و« أوريدو » وبإمكانهم ترك نص الإرسالية فارغا أو أن يكتبوا فيه باللغة الفرنسية عبارة SOS وذلك دون سقف لعدد الإرساليات.
كما تذكر الجمعية التونسيين داخل وخارج حدود الوطن أنه بإمكانهم إرسال زكاة فطرهم وصدقاتهم عبر البطاقات البنكية على موقع الجمعية www.sosve.tn أو عبر التحويلات البنكية، أو في مكاتب البريد باعتماد رمز الجمعية “905”.
وبهذه المناسبة، تجدّد الجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س شكرها لرئاسة الحكومة على هذا الترخيص الذي من شأنه أن يدعم موارد الجمعية بشكل يجعلها تشمل أكثر عدد ممكن من الأطفال المهدّدين والمحتاجين للإحاطة والرعاية.
كما تعوّل الجمعية على الداعمين ليجدّدوا التزامهم بالانخراط في هذه الحملة عبر إرسال الارساليات القصيرة، وعلى الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية لدعم للحملة اتصاليا حتى تبلغ كل التونسيين الذين لا يدخرون جهدا في كل مناسبة لدعم أطفال قرى س و س وحتى يتسنى لهم المساهمة فيها خاصة في الفترة المتبقية لعيد الفطر وإدخال الفرحة والبسمة على هؤلاء الأطفال.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س تتكفل بأكثر من 9500 طفلا وشابا في أكثر من 2000 عائلة، ويشمل نشاطها حاليا 12ولاية. وهي تسعى ضمن برنامج عملها لسنة 2026 إلى بلوغ 12 ألف مستفيد في 14ولاية وذلك بإضافة ولايتين اثنتين قبل موفى السنة.
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻘﺮﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺱ ﻭ ﺱ
