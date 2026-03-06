رئاسة الحكومة : دورة تكوينية حول القيادة الادارية و تحسين مناخ الاستثمار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدرت رئيسة الحكومة قرارا يتعلق بتنظيم دورة تكوينية لفائدة المديرين العامين أو الإطارات الذين يشغلون خطة معادلة حول موضوع “القيادة الإدارية وتحسين مناخ الاستثمار”.

و نشر القرار المكون من 8 فصول بالعدد 26 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم الجمعة. وتهدف الدورة التكوينية التي ستنتظم بمعهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2026، إلى تطوير كفاءات المشاركين فيها في مجالات ذات صلة بالقيادة الإدارية والتصرف الإداري الحديث، وذلك وفقا للفصل الأول من القرار.

و حسب الفصل الثاني ستنتظم الدورة ابتداء من 31 مارس 2026 و تدوم 7 أشهر.

و ستتضمن الدورة جملة من الأنشطة تتمثل في محاضرات و ورشات عمل حضورية و على الخط و مزدوجة إلى جانب ملتقيات و حلقات حوارية و زيارات ميدانية.

و يحصل الدارس المشارك في الدورة على شهادة مشاركة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



