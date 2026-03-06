Français
Anglais
العربية
الأخبار

رئاسة الحكومة : دورة تكوينية حول القيادة الادارية و تحسين مناخ الاستثمار

رئاسة الحكومة : دورة تكوينية حول القيادة الادارية و تحسين مناخ الاستثمار

أصدرت رئيسة الحكومة قرارا يتعلق بتنظيم دورة تكوينية لفائدة المديرين العامين أو الإطارات الذين يشغلون خطة معادلة حول موضوع “القيادة الإدارية وتحسين مناخ الاستثمار”.

و نشر القرار المكون من 8 فصول بالعدد 26 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم الجمعة. وتهدف الدورة التكوينية التي ستنتظم بمعهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2026، إلى تطوير كفاءات المشاركين فيها في مجالات ذات صلة بالقيادة الإدارية والتصرف الإداري الحديث، وذلك وفقا للفصل الأول من القرار.

و حسب الفصل الثاني ستنتظم الدورة ابتداء من 31 مارس 2026 و تدوم 7 أشهر.

و ستتضمن الدورة جملة من الأنشطة تتمثل في محاضرات و ورشات عمل حضورية و على الخط و مزدوجة إلى جانب ملتقيات و حلقات حوارية و زيارات ميدانية.

و يحصل الدارس المشارك في الدورة على شهادة مشاركة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

372
الأخبار

وزير الشؤون الاجتماعية : التفطن إلى 123 متقاعدا يجمعون بين الجراية والأجر بالقطاعين العمومي والخاص

321
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : حذاري ثم حذاري من موجة انتشار الدجالين الدراويش و المدعين انهم أحفاد الرسول و أولياء الله المعالجين الروحانيين وبائعي الأوهام الممولين من أعداء يستهدفون الاسلام و العروبة لبث الفتنة و التفرقة
309
الأخبار

مسؤول عسكري إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
297
الأخبار

قطر : وزارة الداخلية تحذر من تصوير ونشر المقاطع المرتبطة بالمستجدات الميدانية
290
الأخبار

مجلس الشيوخ يعرقل قرارا يقيد صلاحيات ترمب العسكرية تجاه إيران دون تفويض من الكونغرس
277
الأخبار

لبنان: بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي .. جوزاف عون يطلب من ماكرون التدخل
261
الأخبار

طائرات مسيّرة إيرانية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لنكولن”
258
الأخبار

تنبيه للتونسيين في سلطنة عُمان: السفارة تدعو إلى الالتزام بتعليمات السلطات والتواصل عند الضرورة
253
اقتصاد وأعمال

البنك الدولي يعلن عن تمويل إضافي لتونس بقيمة 50 مليون دولار
251
أخر الأخبار

الولايات المتحدة: ترامب يقيل وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى