الأخبار

رئيسة الحكومة: أكثر 4000 أجنبية مؤسسة إختارت الإستثمار في تونس [فيديو]

أكّدت رئيسة الحكومة سارة الزّعفراني الزّنزري أنّه أكثر من 4000 مؤسّسة ذات مساهمة أجنبية اختارت الاستثمار في تونس مما سيوفّر ما يناهز 460 ألف موطن شغل إلى جانب النّسق التصاعدي للاستثمار الخارجي في الآونة الاخيرة، ما يعكس جدّية الاصلاحات الهيكلية التي شرعت تونس في تنفيذها و الثقة التي تحظى بها تونس لدى الشّركاء الاقلميين و الدّوليين.

و أضافت الزّنزري خلال اشرافها على المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري أنّ هذه الجهود تؤطّر الرؤية الاقتصادية تونس 2035، التي تعدّ عقدا اجتماعيا جديدا يهدف إلى تحقيق تحول اقتصادي شامل و الارتقاء بالبلاد إلى مصاف  الاقتصاديات التنافسية المبنية على المعرفة و الابتكار مع توخي الشفافية على مستوى المعاملات و التبادلات و تبسيط الاجراءات المنظّمة لممارسة الانشطة الاقتصادية تحفيزا للمستثمرين.

و أشرات إلى أنّ تونس استكملت الاعداد لمشروع مخطّط التنمية 2026 – 2030 الذّي يعتمد لاول مرة في تونس و وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي فالجهوي ثم الاقليمي وصولا إلى المستوى الوطني بما يستجيب للحاجيات الحقيقية للتونسيين و التونسيات و يساهم في تحقيق الاندماج الاقتصادي و الاجتماعي الشامل و العادل للجهات و خلق مناخ اقتصادي يحفز الاستثمار و يضمن سياسة الدّولة بين البرامج و المشاريع التنموية.

