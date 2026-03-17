رئيسة الحكومة: الاستثمار بشركة إسمنت بنزرت وبالشركة التونسية لصناعة الحديد “الفولاذ” وإعادة هيكلتهما يمثّل خيارا استراتيجيا للدولة

شدّدت رئيسة الحكومة اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 في ختام أعمال مجلس وزاري مضيق  على أنّ الاستثمار بشركة إسمنت بنزرت وبالشركة التونسية لصناعة الحديد “الفولاذ” وإعادة هيكلتهما يمثّل خيارا استراتيجيا للدولة.

وحسب رئاسة الحكومة تعد الشركتين ركيزتين صناعيتين استراتيجيتين وطنيتين ورافعتين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزّز السيادة الوطنيّة عبر تطوير قطاع الإسمنت وتنويع منتجات شركة إسمنت بنزرت ودعم فرص التصدير نحو أسواق واعدة والحفاظ على النسيج الصناعي وعبر توفير الحديد محليا والمحافظة على العملة الأجنبية في إطار توجهات الدولة الاستراتيجية بتطوير المؤسسات والمنشآت العمومية وضمان ديمومتها وتحويلها إلى محرّك فعلي للنمو الاقتصادي والتنمية بالبلاد.

وأضافت  رئاسة الحكومة أنّ توجيهات سيادة رئيس الجمهورية تقتضي عدم التفويت في هاتين المؤسستين ولا في غيرهما من المؤسسات والمنشآت العمومية التي ستبقى ملكا للدولة، ومن مفاخرها ومن ثروات الشعب التونسي ومكتسباته.

واشارت  رئيسة الحكومة  أنّه يتّم العمل حاليا على إعادة هيكلتهما وإنقاذهما بما يضمن ديمومتهما واسترجاع دوريهما كرافعتين أساسيتين للصناعة الوطنية وقاطرتين لدفع الاقتصاد التونسي.

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

304
أخر الأخبار

اضطرابات الهضم في رمضان : أخصائية تغذية تكشف الأسباب والحلول [فيديو]

292
الأخبار

إرجاع تواتر السفرات على خطي نابل حمام الأنف تونس و الحمامات حمام الأنف تونس بداية من يوم غد الاثنين
287
الأخبار

سوسة : حملة مراقبة اقتصادية و صحية في مساكن تسفر عن تسجيل مخالفات و حجز مواد غذائية غير صالحة
283
رياضة

خوان لابورتا يفوز بانتخابات رئاسة برشلونة حتى 2031
282
الأخبار

قطر تؤكد الاحتفاظ بحقها الكامل في الرد وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة
279
أخر الأخبار

البريد التونسي: بداية من اليوم..صرف جرايات تقاعد مارس 2026 لحاملي بطاقة “جرايتي”
279
الأخبار

زيادة الأجور المرتقبة : كيف تدير تونس إحدى أدق معادلاتها المالية ؟
273
الأخبار

الثلاثاء والأربعاء: فتح 127 مكتب بريد استثنائيا لتأمين حصة عمل ليلية
273
الأخبار

تطورات جديدة بخصوص الحالة الصحية لكيليان مبابي
272
الأخبار

دوري أبطال إفريقيا : التشكيلة الأساسية لمباراة الترجي و الأهلي

