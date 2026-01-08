Français
Anglais
العربية
تونس

رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء وتؤكد على “الثورة التشريعية” وتنفيذ المشاريع بسرعة

رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء وتؤكد على “الثورة التشريعية” وتنفيذ المشاريع بسرعة

أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الخميس 8 جانفي 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء، نيابةً عن سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد.

وفي مستهل أعمال المجلس، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة تكثيف جهود جميع المسؤولين في الإدارة المركزية والجهوية والمحلية لمعالجة الملفات بسرعة، والاستجابة لمطالب المواطنين ضمن الآجال المحددة، مع تقديم تعليل دقيق في حال عدم الموافقة على أي مطلب، والعمل على إيجاد حلول عملية لكل الإشكاليات التي قد تعترض تقدم المشاريع العمومية والخاصة، بما يحقق نتائج ملموسة ويحسّن ظروف عيش المواطنين.

كما أكّدت رئيسة الحكومة على أهمية تطوير التشريعات وتسريع إصدار نصوص قانونية حديثة لمواكبة تحديات المرحلة، مشددة على ضرورة المضي قُدمًا في ما أسمته “الثورة التشريعية”، والابتعاد عن الحلول التقليدية وأنصاف الحلول، بهدف ترجمة الاستحقاقات التي عبر عنها الشعب التونسي. وأضافت أن تونس بحاجة ليس فقط إلى تشريعات جديدة، بل إلى من يطبّقها بإخلاص وتفاني وروح وطنية، بما يضمن حسن إدارة المرافق العمومية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وختمت رئيسة الحكومة حديثها بتأكيد أن الثورة التشريعية يجب أن تترافق مع ثورة في الفكر والثقافة، لتجعل تونس مثالًا في العدل والحرية والكرامة الوطنية، متماشيةً مع توجهات رئيس الجمهورية.

وتداول مجلس الوزراء خلال الاجتماع عدة مشاريع قوانين وأوامر ذات طابع اجتماعي واقتصادي واستثماري، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

356
أخر الأخبار

تونس: الفلاحة الذكية خيار استراتيجي لمُجابهة التغيرات المناخية [فيديو]

349
الأخبار

زين الدين زيدان يخطف الأنظار في مدرجات كأس أمم إفريقيا دعمًا لابنه لوكا
325
الأخبار

الجزائر-أمريكا : «نيران صديقة» ثالثة… و هذه المرة واشنطن تستهدف التأشيرات
303
الأخبار

محكمة الاستئناف تقرّ الحكم الابتدائي في قضية الغرفة السوداء و تؤكّد سجن جميع المتّهمين ثمانية أعوام
291
الأخبار

بمشاركة حنبعل المجبري : التعادل يحسم مواجهة مانشستر يونايتد و بيرنلي
277
الأخبار

كما فعل الأسد… آية الله خامنئي قد يهيّئ منفاه لدى بوتين بمليارات الدولارات في حقائبه
272
الأخبار

صندوق الضمان الاجتماعي ينشر جداول اشتراكات العاملين لحسابهم الخاص للثلاثية الرابعة لسنة 2025
271
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : ملحمة جديدة يصنعها أهالي فرنانة من ولاية القصرين بالوقوف بجانب القوات الامنية للقضاء على الإرهاب
259
اقتصاد وأعمال

الجزائر :نحو استيراد مليون رأس غنم بقرار من الرئيس تبون
255
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : الأمير محمد بن سلمان سيقود العالم قريبا و يتأكد الجميع انه خبير ذكي في الاستشراف الجيوسياسي…

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى