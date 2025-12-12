رئيسة الحكومة: تطوّر نسق الاستثمارات الخارجيّة في تونس بأكثر من 21 % [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّدت رئيسة الحكومة سارة الزّعفراني الزّنزري خلال اشرافها على المنتدى الاقتصادي التونس الجزائري انّ نسق الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة في تونس المسجلة خلال السداسي الاول من سنة 2025 تطوّر بنسبة تفوق 21 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، مع تسجيل تقدّم ملحوظ في نسق المشاريع الجارية خاصة في مجال النّقل و الطّاقات المتجدّدة و البنية التحتية للطّرقات و الصّحة.

و أكّدت رئيسة الحكومة أنّ هذا يكرّس لصورة تونس كوجهة جاذبة للاستثمار و يؤكّد صواب الخيارات الوطنيّة لتحقيق التعافي الاقتصادي و الاستقرار المالي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



