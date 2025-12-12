Français
اقتصاد وأعمال

رئيسة الحكومة: تطوّر نسق الاستثمارات الخارجيّة في تونس بأكثر من 21 % [فيديو]

أكّدت رئيسة الحكومة سارة الزّعفراني الزّنزري خلال اشرافها على المنتدى الاقتصادي التونس الجزائري انّ نسق الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة في تونس المسجلة خلال السداسي الاول من سنة 2025 تطوّر بنسبة تفوق 21 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، مع تسجيل تقدّم ملحوظ في نسق المشاريع الجارية خاصة في مجال النّقل و الطّاقات المتجدّدة و البنية التحتية للطّرقات و الصّحة.

و أكّدت رئيسة الحكومة أنّ هذا يكرّس لصورة تونس كوجهة جاذبة للاستثمار و يؤكّد صواب الخيارات الوطنيّة لتحقيق التعافي الاقتصادي و الاستقرار المالي.

 

