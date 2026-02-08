رئيسة الحكومة تلتقي الوزير الأول الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى الـ68 لأحداث ساقية سيدي يوسف (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عقد الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، اليوم 08 فيفري 2025، جلسة ثنائية مع رئيسة حكومة الجمهورية التونسية سارة الزعفراني الزنزري، وذلك بمقر بلدية ساقية سيدي يوسف.

و خلال اللقاء، أشاد الجانبان بعمق علاقات الأخوة التاريخية التي تجمع الجزائر وتونس والشعبين الشقيقين، مؤكدين على نضالهما المشترك من أجل الاستقلال، والذي شكّلت أحداث ساقية سيدي يوسف إحدى محطاته الخالدة، حيث امتزجت دماء الجزائريين والتونسيين في ملحمة نضالية ما تزال راسخة في وجدان الأجيال المتعاقبة.

كما تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك انسجامًا مع التوجيهات السامية لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون، وأخيه رئيس الجمهورية التونسية فخامة السيد قيس سعيّد.

و يأتي هذا اللقاء في إطار دعم العلاقات الثنائية وتكريس التنسيق والتشاور المستمر بين الجزائر وتونس، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



